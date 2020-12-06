شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تشيد بتغطية الخليج 365 للقاء مختار جمعة بممثلى الكنائس والطوائف بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المركز الإعلامى بوزارة الأوقاف، بتغطية الخليج 365 للقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بممثلي الكنائس والطوائف بأسيوط، أمس السبت على هامش زيارته لمحافظة أسيوط.

وأشار المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، إلى تقرير ”الخليج 365” حول اللقاء عبر الموقع الإلكترونى والنسخة والورقية بعنوان " وزير الأوقاف يلتقى ممثلى الكنائس والطوائف بأسيوط ضمن مبادرة "نتعايش باحترام".. مختار جمعة يؤكد سعى الدولة لإرساء سبل التعايش السلمى بين كافة المواطنين.. ويعلن إقامة مؤتمر لحوار الأديان فى مارس المقبل "

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اللقاء، إننا لن نمل من الحديث عن التسامح والتعايش مع الآخر، لافتًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحترم كافة الأديان السماوية وحققت التعايش السلمي بين كافة المواطنين، حيث أن موقف القيادة السياسية من المواطنة والتعايش السلمي والدفاع عن التسامح أعطى للمؤسسات الدينية الفرصة الحقيقية للقيام بدورها التنويري والاجتماعي من أجل تفعيل التعايش السلمي التي تدعو له كافة الأديان السماوية بلا استثناء حيث تدعو للتسامح والمحبة، معلنا أنه سوف يقام قريبا مؤتمر تشارك فيه كل الثقافات والأديان خلال شهر مارس.