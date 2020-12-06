محافظة القاهرة تعلن إزالة سوق الكلاب بالتونسي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): أعلنت محافظة القاهرة، إزالة "سوق الكلاب" بجوار سوق التونسي القديم في نطاق حي الخليفة، بالإضافة إلى كافة التعديات المتعلقة ببائعي الكلاب والحيوانات الأليفة وغير الأليفة. ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة إزالة أي تعديات أو إشغالات متعلقة بالسوق، وضرورة رفع وإزالة الإشغالات الموجودة بجوار كوبرى التونسي. وتم رفع جميع إشغالات وتعديات السوق، منعًا لأي تجمعات أخرى في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. يذكر أنه سبق إزالة السوق عدة مرات، وتم مصادرة الحيوانات منه وتسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة، حيث كانت تمثل خطورة على حياة المواطنين ومنها ثعابين وعقارب وخفافيش، قبل أن يعود البائعون لإقامته مرة أخرى بجوار كوبري التونسي. ​ ...

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