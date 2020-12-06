بعد وفاة 5 كهنة بكورونا.. إيبارشية حلوان تعلن قرارات جديدة بشأن القداسات والجنازات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت إيبارشية حلوان والمعصرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، إنه في إطار متابعة الوضع الصحي وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، عقب تزايد أعداد الإصابات والوفيات من الآباء والكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلي، بدءا من غدٍ الاثنين الموافق 7 ديسمبر ولمدة شهر:

1- تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.

2- تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة.

3- تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات السهرات السابقة، والتي تذاع على القنوات الفضائية المسيحية.

4- إقامة صلوات الجنازات بكاهن وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل، ويفضل أن تكون في كنائس المدافن.

5- إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

6- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

7- يسمح بإتمام سري للمعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقد (4 أفراد).

8- يلتزم الآباء والكهنة والشمامسة وجميع أفراد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

يأتي ذلك عقب إعلان الكنيسة الأرثوذكسية، وفاة 5 أباء وكهنة، متأثرين بفيروس كورونا المستجد، من أماكن مختلفة.

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