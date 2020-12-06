الرئيس السيسي يصل باريس في أول أيام زيارته الرسمية لفرنسا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطار أورلي بالعاصمة باريس، في أولى أيام زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس السيسي ستشهد التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيرًا إلى زيارته في أكتوبر 2017، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في يناير 2019، حيث كانتا مهمتين لتدعيم العلاقات.

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