الأعلى للإعلام: مثول ريهام سعيد للتحقيق غدا بسبب حلقة "صيد الثعالب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن موعد التحقيق مع الإعلامية، ريهام سعيد، بشأن حلقة برنامجها "صبايا الخير" عن صيد الثعالب البرية.

وقال المصدر لمصراوي، إن ريهام والممثل القانوني لقناة النهار من المقرر أن يمثلا أمام المجلس، غدا الاثنين، بعد استدعائها لسماع أقوالها حول الحلقة التي أثارت الجدل عن صيد الحيوانات البرية.

وفي ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

كما أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الاعلاميين، القرار رقم 22 لسنة 2020 والذى ينص على منع ظهور ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" على "قناة النهار" لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء هذا القرار بعد أن اجتمع مجلس النقابة بتاريخ 5/12/2020 واطلع علي تقرير المرصد الإعلامي بخصوص الحلقة التي قدمتها علي شاشة قناة النهار، والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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