مواعيد عرض البرامج التعليمية على التلفزيون للابتدائية والإعدادية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول الأسبوع السادس لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية على القناة التعليمية "مدرستنا" في الفترة من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل، وجاءت كالتالي: تردد القناة التعليمية الناقلة لمناهج الأزهر التردد: ١٢٣٠٣ الناقل: أفقي معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦ العروض الخاصة بالطلاب على القنوات التعليمية من المقرر أن تكون العروض التليفزيونية المتواجدة في جداول الطلاب خلال الأسبوع الرابع خاص بالمواد الثقافية فقط وهي الرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والكمبيوتر، وهم المواد الأساسية للطلاب في الفترة الحالية. ــ تردد القناة التعليمية الناقلة لمناهج الأزهر للمرحلة الابتدائية التردد: ١٢٣٠٣ الناقل: أفقي معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦ العروض الخاصة بالطلاب على القنوات التعليمية من المقرر أن تكون العروض التليفزيونية المتواجدة في جداول الطلاب خلال الأسبوع الرابع خاص بالمواد الثقافية فقط وهي الرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والكمبيوتر، وهم المواد الأساسية للطلاب في الفترة الحالية.​

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