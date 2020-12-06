مصدر أمني يكشف ملابسات سماع دوي انفجار في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قال مصدر أمني إن سماع دوي انفجار بالتجمع الخامس يأتي نتيجة أعمال إنشائية، نافيا وجود أى أعمال تخربيبة. كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشورات عن سماع صوت التفجيرات بنطاق شرق القاهرة. وتبين بالفحص أنها أعمال في الصخور والجبال بواسطة شركات متخصصة لتمهيد الطرق وأعمال إنشائية.

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