بالفيديو.. استعدادات أمنية لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب. وارتكزت الخطط الأمنية فى أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم من خلال انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية. وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الانتخابات، وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور. وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات. وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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