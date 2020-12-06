قوافل طبية للكشف على نزلاء منطقة سجون برج العرب وسجن 430 بوادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
وجه قطاع السجون، قوافل طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (منطقة سجون برج العرب، سجن 430 بوادي النطرون) لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.
وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، وذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
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