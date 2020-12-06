شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافؤ الفرص» بشمال سيناء تواصل سلسلة «معًا ضد العنف والتنمر بالمرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وحدة تكافؤ الفرص لشؤون المرأة بديوان عام محافظة شمال سيناء، الأحد، سلسلة ندوات «معًا ضد العنف والتنمر بالمرأة»، والتي تقام تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

نظمت الوحدة ندوة في المجلس الشعبي المحلي بالعريش، وذلك بحضور حنان حسن، رئيس الوحدة، أشرف المشرحاني، مدير عام الثقافة ،وعايدة سليم، نائب رئيس الوحدة، وآمال منصور، وكيل الوحدة، نجلاء الفايد مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة العريش، دعاء حمدي من وحدة تكافؤ الفرص بالعريش، ومها أبوالمجد مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة رفح

وقالت حنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن الندوة تأتي في إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري والمتعارف عليها دوليًا، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كل أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.

واستعرضت حسن تشكيل وحدة تكافؤ الفرص والأهداف التي تقوم بها، مؤكدة على أنها تختص بحصر ودراسة المشكلات التي تتعرض لها المرأة العاملة ومنع التميز ضدها، ومتابعة شكاوى المرأة، وإعداد الدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة بالمحافظة وتحديد احتياجاتها، وتحقيق مبدأ المساواة بمختلف الخدمات الاجتماعية والتدريبية والترقي، وعقد الندوات واللقاءات التوعوية في القضايا المعنية بتمكين المرأة.

وأضافت عايدة سليم، نائب رئيس الوحدة، أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية.

وأشارت سليم إلى أنه يحب على جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

وأشارت آمال منصور، وكيل الوحدة، إلى التعريف بمعني التنمر وطبيعته والأهداف التي من اجلها انطلقت المبادرة، مؤكدة على دعم الوحدة لكل المبادرات التي تهدف لخدمه المجتمع وخصوصا المبادرات التي تتعلق بالمرأة.

من جانبه، أكد أشرف المشرحاني، مدير عام مديرية الثقافة على دور المرأة الكبير في المجتمع فهي الأم والأخت والزوجة والابنة حيث تتحمل الكثير من الضغوط وظروف الحياة، ولها دور بارز في تنمية المجتمع، وفي الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية والتربوية، وشغلت العديد من المناصب على مر العصور، وقد أعطت الديانات للمرأة دورها وحقها في أن تكون جزءًا أصيلًا وفعالًا في المجتمع.

وفي نهاية الندوة تم تنفيذ ورشة عمل حول العنف ضد المرأة، حيث قام بتنفيذ الورشة كلا من محمد الهادي الشريف عضو وحدة تكافؤ الفرص وبسنت عبيد عضو مؤسسة الشجرة للتنمية والفن .