شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 4 من علماء هيئة الطاقة الذرية لإدراجهم ضمن أفضل 2% من علماء العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، علماء الهيئة الطاقة الذين تم إدراج أسمائهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً أكاديمياً في مختلف التخصصات اعتماداً على قاعدة البيانات العالمية scopus وذلك بناء على التقرير الذي صدر مؤخراً في جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2019.

والمكرمين هم: الدكتور السيد أحمد العزيز إبراهيم حجازى، الدكتور مصطفى محمد سليمان غراب من المركزالقومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ،و الدكتور أحمد محمد أحمد القماش، الدكتور ياسر عبدالمحسن النادى إبراهيم، الدكتور مصطفى محمد حامد محمد، الدكتور عبدالعزيز أحمد حسين نايل ،الدكتور صبحى مصطفى إبراهيم ياقوت من مركزالمعامل الحاره وإدارة النفايات، والدكتور حسام الدين مصطفى صالح من مركز البحوث النووية.

وأقامت هيئة الطاقة الذرية للدكتور هشام فؤاد محمد على رئيس الهيئة الأسبق لحصوله على جائزة النيل للعلوم لعام 2019 وهي أعلى جائزة علمية تمنح في المجال العلمي في مصر.

وأشار الدكتور عاطف عبدالحميد عبدالفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية إلى الدور العلمي الكبير الذي قدمه الدكتور هشام فؤاد على مدى حياته العلمية والعملية والتي أثرى بها هيئة الطاقة الذرية، مشيراً إلى إنجازاته في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقدم الدكتور عاطف عبدالحميد التهنئة للدكتور هشام فؤاد مشيراً إلى أنه يمثل قيمة وقامة علمية كبيرة.

ووجه الدكتور هشام فؤاد الشكر للدكتور عاطف عبدالحميد ولعلماء هيئة الطاقة الذرية على حفل التكريم، وأشار في كلمته إلى ضرورة نقل الخبرات العلمية بين الأجيال وأهميتها لدعم البنية العلمية لأبناء الهيئة لدعم مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأكد على أهمية العمل وضرورة بذل أقصى المجهودات من كل العاملين في المجال العلمي من أجل مستقبل أفضل لمصر.