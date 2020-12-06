شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم قنا» يترأس اجتماع موجهي العموم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الأحد، اجتماع موجهي عموم المواد بحضور منال عبدالوهاب، وكيل المديرية، وصابر زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية، وسمية عبدالفتاح، مدير إدارة شؤون الطلاب والامتحانات، للتأكد من الالتزام بخطة المناهج، ووضع تصور لموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال «خالد» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الجدول سيراعي كثافة الطلاب داخل المدرسة وعدم تزاحم الصفوف وعلى المدرسة أن تراعي ترتيب الطلاب في اللجنة على شكل زجزاج لتحقيق قدر من التباعد الآمن، مشددًا على تحديث بنك الاسئلة المعد سلفاً في العام الماضي وإعادة توزيعه بشكل مباشر أو عن طريق إحدى منصات التعلم للمديرية.

كما طالب بتكثيف المتابعة وخاصة لمدارس الفترة المسائية والمدارس التي تعمل يوم السبت منوهاً بأنه سيتم في نهاية الفصل الدراسي اختيار وتكريم أفضل إدارة تعليمية ومدرسة ومعلم وموجه وعامل تحفيزا وتقديراً لمن تفانى في أداء العمل المنوط به.

وأشار إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مدتها تسع ساعات موزعة على ثلاثة أيام يشرف عليها التوجيه المختص لكل إدارة على حدة وفي مجموعات صغيرة.