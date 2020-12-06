شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جولة الإعادة.. إجازة استثنائية يومين في 5 معاهد أزهرية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء منح 5 معاهد أزهرية إجازة استثنائية لمدة يومين، بسبب جولة الإعادة لمجلس النواب والتي تجري يومي 8،7 ديسمبر الجاري.

وأكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية، في بيان، الأحد، أنه تم منح المعاهد التي بها لجان انتخابية إجازة استثنائية لمدة يومين وهي معاهد بئر العبدالابتدائي، وبئر العبدالإعدادي بينين، معهد بئر العبدالإعدادي فتيات ومعهد بئر العبدالثانوي فتيات، ومعهد الحسنة.

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرّر منح مختلف مدارس المحافظة أجازة استثنائية لمدة ثلاثة أيام، بسبب جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب والتي تجرى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتضم شمال سيناء لجنة تضم عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم شمال سيناء أيضًا دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كل دائرة.