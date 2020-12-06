شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية ببندر قنا، تنفيذاً لخطة وزارة التموين بتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.

حضر الافتتاح -بحسب بيان الأحد- أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وعدد من قيادات مديرية التموين.

وأكد محافظ قنا أن مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية ببندر قنا يخدم حوالي 59 ألف مواطن مشيرا ان تكلفة تطوير المركز بلغت حوالي مليون و400 ألف جنيه، لافتا انه تم حتى الآن الانتهاء من تطوير وافتتاح 5 مراكز للخدمات التموينية وهي ( بندر قنا- بندر ابوتشت- بندر نجع حمادي- العسيرات بمركز فرشوط- حجازة بمركز قوص)، فيما يجري تطوير 9 مراكز أخرى بمختلف مدن المحافظة، وذلك في إطار تسهيل خدمات استخراج البطاقات التموينية وتقديم خدمة متميزة لجمهور المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين ان المراكز التكنولوجية تعد طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين حيث يتم إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة حيث تقدم المراكز المطورة خدمات(بدل فاقد وتالف- إصدار فصل اجتماعي- إضافة الزوجة- وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى- الخصم- الإلغاء- التظلمات).