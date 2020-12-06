شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان: استمرار فعاليات مبادرة «الرياضة أمن قومي» للأسبوع الثامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، الأحد، انطلاق فعاليات الأسبوع الثامن من المبادرة الرئاسية «الرياضة أمن قومي» التي انطلقت مع بداية العام الدراسي 17 أكتوبر 2020، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات، ونظمتها كلية التربية الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب باستاد الجامعة.

وأوضح الدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضية، في بيان، أنه تقام المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي كل يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع على ملاعب الجامعة وتتزامن الفاعليات الرياضية هذا الأسبوع مع اليوم العالمي لذوي للاحتياجات الخاصة الذي تنطلق فاعلياته يوم الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان كيوم تطبيقي من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الفئات العمرية بأسوان.