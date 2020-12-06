شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة المنيا» تناقش «اضطربات النطق والكلام» في سمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدعم الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات التي تساعد على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع الأنشطة المقدمة والطريقة الصحيحة في التعامل معهم، أقام بيت ثقافة سمالوط بفرع ثقافة المنيا احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة تضمنت ورشة تدريب على استخدام خامات البيئة وإعادة التدوير قدمتها الفنانة مهيتاب نبيل، بالإضافة إلى عقد محاضرة بعنوان «اضطربات النطق والكلام» حاضرتها سحر مليجي مدير مركز قدرات التخاطب وتنمية المهارات بسمالوط، تحدثت فيها عن أهمّ الأمور التي يجب على الأهل متابعة تطورها لدى الطفل، إذ إن تعلم اللغة المحكيّة يعد حجر الأساس في التواصل والمعرفة المستقبلية وأيضا وجود بعض مشاكل واضطرابات في تطور اللغة والقدرة على النطق عند الأطفال، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل الأهل ومقدمي الرعاية الطبية لمساعدتهم في تخطي هذه الاضطرابات وتجاوزها، كما عرفت اضطرابات النطق بأنها هي صعوبات في مظاهر الإنتاج الحركي للكلام أو عدم القدرة على إنتاج أصوات كلامية محددة، وأكدت على ضرورة اتباع بعض الممارسات الصحية منها التقليل من الفترات التي يستخدم فيها الطفل الحاسب أو الجهاز اللوحي، أو المدة التي يشاهد فيها التلفاز، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بالتواصل المباشر مع طفلك ومحادثته أو بقراءة قصة مسليّة له بصوت عال، التحدث معه دوما وخاطبته بكلمات صحيحة ومفهومة منذ ولادته وغيرها.