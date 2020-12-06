شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اليوم الأحد، الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، وذلك بحضور كلا من الأستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، ومحمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والمهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة «هنجملها»، وعبده هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر.
بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، وعقب ذلك كلمة الأستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، الذي أشار إلي توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة القوي العاملة لافتاً إلي التعاون المشترك في تدشين مبادرة «هنجملها» وزراعة شجر الليمون المثمر.
ومن جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر، أهمية العمل على تمكين ذوي القدرات الخاصة في المجتمع ودمجهم في شتى القطاعات بما يهدف إلي تحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات.
كما أكد وزير القوي العاملة، أن توقيع البروتوكول يأتي في اطار تعريف الطلاب بمبادرة «هنجملها»، وذلك من خلال التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة القوي العاملة الممثلة في مديرية القوي العاملة بالأقصر.
وخلال كلمته، طالب وزير القوي العاملة من ذوي القدرات الخاصة، الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة وتسجيل بياناتهم واحتياجاتهم وأرقام للتواصل معهم، بهدف استكمال قواعد البيانات الخاصة بهم لتلبية كافة احتياجاتهم.
وعلي هامش الاحتفالية، تم توزيع شهادات «أمان» على عدد من ذوي القدرات الخاصة، وتكريم مديري الموارد البشرية بفنادق الأقصر، وقدم ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم عرضاً فنياً في ختام الاحتفالية.
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