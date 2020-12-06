شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 قضية تموين متنوعة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث التموين في أسوان من ضبط 25 قضية تموينية خلال حملاتها على اليومية على الأسواق. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 5 قضايا مخالفات مخابز البلدية و4 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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