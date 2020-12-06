الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة إلى رئيس فنلندا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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