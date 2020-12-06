شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تهدى نقابة القراء 21 نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إهداء نقابة القراء 21 نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا منها 13 نسخة من القرآن الكريم لأربعة من كبار القراء النسخة بها 60 شريطًا، و6 نسخ من القرآن الكريم المصحف المعلم بصوت الشيخ محمود خليل الحصرى النسخة بها 38 شريطًا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار العناية بكتاب الله (عز وجل) وخدمة أهله، لافتة إلى أن من بين المجموعة نسختين من القرآن الكريم المصحف المرتل بصوت الشيخ محمود خليل الحصرى النسخة بها (22) شريطًا .

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب، وخلال الاجتماع قرر الوزير رفع دعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن تقرر أيضا إنشاء عدة لجان للتقييم والمتابعة، ونظرًا لما لمسناه من تساهل شديد في منح إجازاتى القراءة أو الإقراء وصدورهما أحيانا من غير ذى صفة فى منح هذه الإجازات.