شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يوزعون الشهادات على خريجي البرامج التدريبية بالتعاون مع طب هارفارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة هالة السعيد، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي وزير التعليم ، الشهادات على أوائل خريجي الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الاكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد.

وبدأ، منذ قليل، حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد الحفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويحضر حفل التخرج كل من، "أجاى سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "الدكتور جورج دالى" عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "الدكتور جيرمى ريتشاردز" مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "الدكتور يوسف فرج" مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT.

ويأتى ذلك فى إطار القيادة السياسية أهمية قصوى للتعليم الطبى المستمر ومبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار فى مقدمة الخدمة الطبية فى مصر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة فى تاريخ مصر.