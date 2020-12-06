شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طلبة وباحثين حملوا 300 مليون بحث علمى خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، إن التكنولوجيا سهلت على الجميع مسألة التعليم عن بُعد، مضيفا: "التعليم علشان نقود حياة فيها علم وابتكار مش علشان نمرة أو وظيفة.. فالحلم يتحقق بقدرات ومهارة مش بدرجات". وكشف وزير التعليم عن أن الطلبة والباحثين المصريين قاموا بتحميل 300 مليون بحث علمي خلال 4 سنوات.

وبدأ، منذ قليل، حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد الحفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويحضر حفل التخرج كل من، "أجاى سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "الدكتور جورج دالى" عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "الدكتور جيرمى ريتشاردز" مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "الدكتور يوسف فرج" مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT.

ويأتى ذلك فى إطار القيادة السياسية أهمية قصوى للتعليم الطبى المستمر ومبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار فى مقدمة الخدمة الطبية فى مصر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة فى تاريخ مصر.