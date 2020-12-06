شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: تقدم مستوى الخدمات الصحية انعكس إيجابيا على مؤشرات الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الخطة القومية للسكان من العناصر التي يتم من خلالها الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال الاستثمار في العنصر البشري في الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشرى هو من افضل أنواع الاستثمار.

وأضافت "السعيد" خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ما تم من تقدم وإنجاز كبير على مستوى الخدمات الصحية كان له انعكاس مباشر على مؤشرات الفقر ومؤشرات كثيرة.

ووجهت كلمة للخريجين قائلة: "الدولة تستثمر في الخريجين على مستويات قطاعات كثيرة ، لأن العنصر البشرى أساس التنمية، ونأمل في تطوير المنظومة الصحية في مصر، والتعليم والتدريب عملية مستمرة ومحدش يبطل فى حياته ويتعلم ويتدرب".