شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب هارفارد» يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه الفرص التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور جورج دالي، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بحفل تخريج الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، وبرنامج تدريب المدربين (T2T) بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، التي تضمنت 400 خريج من مقدمي الخدمة الطبية بمصر المؤهلين وفقاً لأحدث طرق الأبحاث الإكلينيكية، خريجي الدفعة الأولى من برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية.

وعبر «دالي» عبر الفيديو كونفرانس، عن تقديره وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، لدعمهما هذا البرنامج وإتاحة الفرص هذه التدريبية لمقدمي الخدمة الطبية في مصر من خلال رؤية واضحة.

وهنأ الدكتور أجاى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد للدراسات العليا، الدفعة الأولى من خريجي برنامجي (CSRT)، و(T2T)، لافتًا إلى أهمية استفادة الخريجين من جميع الخبرات المستفادة خلال رحلة الدراسة وتنمية المهارات التي اكتسبوها، ونقلها إلى طلابهم وزملائهم للاستفادة منهم.

وأضاف الدكتور ديفيد روبرتس، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد للتعليم الخارجي، أنه تم على مدار عام تدريب الخريجين على البرنامجين التدريبيين (CSRT)، (T2T)، على أعلى المستويات والدقة، ضمن المشروع الطموح، ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، لتأهيل كوادر في البحث الاكلينيكي والتعليم الطبي، لافتًا إلى أنه بحلول عام 2024 تكون كلية الطب بجامعة هارفارد قد دربت الآلاف من الباحثين الإكلينيكيين ومعلمي الطب المصريين.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وكل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بتسليم الشهادات إلى الخريجين الأوائل على الدفعة، والتقاط صور تذكارية مع الخريجين، معربة عن فخرها واعتزازها بكل ما بذولونه من جهد وما سيقدمونه في المستقبل.