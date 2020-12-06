شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصاد جامعة المستقبل» تعقد منتدى سياسات المستقبل افتراضيًا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، الثلاثاء، في الثانية عشر ظهرا، حلقة جديدة من حلقات «منتدى سياسات المستقبل»، بحضور الاستاذ الدكتور هشام عرفات، نائب رئيس مجلس الأمناء وأستاذ الهندسة في جامعة المستقبل، عبر البث الحى المباشر من خلال تقنية «zoom»، برعاية الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.

وتهدف حلقة التواصل إلى الحديث عن المشروعات القومية للطرق والكبارى تحت شعار «شرايين جديدة للتنمية الشاملة»، وتوضيح آلية تحقق التنمية الشاملة وجنى المواطن لثمارها، ومدى تأثير هذه التنمية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري.

وتعد هذه الحلقة من التواصل عبر «البث الحى»، استكمالا للموضوعات التي تناولتها جامعة المستقبل، فيما يخص الطفرات التي تتحقق في مجال التنمية والاقتصاد، وأيضا فيما يخص تداعيات المشهد العالمى الراهن والتأثيرات التي أحدثها فيروس كورونا في مصر والمنطقة والعالم..