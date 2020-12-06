شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الكشف عن أمراض سوء التغذية في مدارس قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت الفرق الطبية بقنا عملها للوصول إلى الطلاب بالمدارس الإبتدائية وذلك للكشف عليهم وعلاجهم من أمراض سوء التغذية والأنيميا وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية. استمرار الكشف على الطلاب بمدارس قنا وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن المبادرة تستهدف الكشف عن الأنيميا والتقذم لدي جميع أطفال المرحلة الإبتدائية بجميع المدارس الإبتدائية بالقري من أجل الاطمئنان عليهم وتقديم الدعم الطبي لهم. استمرار الكشف على الطلاب بمدارس قنا وذكرت الدكتورة فاطمة الزهراء اشرف المنسق العام للمبادرة أن المبادرة تشمل جميع طلاب المدارس من الصف الأول الإبتدائي وحتي الصف السادس الإبتدائي وذلك بمدارس التعليم الأزهري والتعليم العام مع إتخاذ كامل الفريق الطبي لوسائل الوقاية والحماية. استمرار الكشف على الطلاب بمدارس قنا استمرار الكشف على الطلاب بمدارس قنا الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الكشف عن أمراض سوء التغذية في مدارس قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.