شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: 25 شارع رابط ومتفرع بديلًا لـ«الهرم» لتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت محافظة الجيزة 25 شارع رابط ومتفرع كبديل لشارع الهرم بعد استقطاع أجزاء منه الغلق الكلي والجزئي خلال تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه جاري وضع عددًا من الحلول المرورية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لمواجهة تحديات تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق المقرر بدء أعماله خلال الفترة المقبلة، وما يتبعها من تنفيذ أعمال غلق جزئي أو كلي لعدد من القطاعات بشوارع حيوية، مثل شارع الأهرام، ومنطقة الرماية، وغيرها من مسار أعمال تنفيذ المشروع.

وتفقد أعمال إنشاء محور الأربعيني، وأشار «راشد» إلى أن المحافظة تقوم حاليًا بإنشاء شريان مروري جديد ليكون بديلاً عن شارع الأهرام في حال استدعت الأمور القيام بغلقه، وهو محور محمد أنور السادات «ترسا»، والذي يربط بين محور الزمر ومحور المنصورية.

وكلف المحافظ كلا من رئيس مدينة الجيزة، ورئيس حي الهرم، بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة العقارات المنزوع ملكيتها، والتي تم تعويض أصحابها والمتعارضة مع مسار المشروع لاستكمال إنشاء مسار المحور، والبدء في أعمال رصفه، والذي سيساهم في تخفيف الكثافات المرورية لشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

جدير بالذكر أن المحافظة سعت خلال الشهور الماضية على رفع كفاءة وتطوير ورصف عددًا من الشوارع سواء المتفرعة من شارع الأهرام أو الرابطة بين شارع الأهرام وشارعي الملك فيصل وترسا، منها شوارع المحولات، المطبعة والشعب ومستشفى الصدر وأحمد كامل ومحمود سامي البارودي ونشأت وأحمد لطفي السيد والثلاثيني وفاطمة رشدي ومهران وخالد أمين وسلامة الراضي وبسام الشريف وحسن محمد ومصطفى كامل وضياء والتعاون والعريش وسهل حمزة وعز الدين عمر والمستشفى وعبدالنعيم والمريوطية وذلك لتخفيف حدة الكثافات المرورية المتوقعة بتلك القطاعات الحيوية أثناء تنفيذ مترو الأنفاق.

وجارى استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من الشوارع الأخرى في إطار القيام المحافظة بتطوير منظومة الطرق بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

محافظة الجيزة: 25 شارع رابط ومتفرع بديل لـ«الهرم» لتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

محافظة الجيزة: 25 شارع رابط ومتفرع بديل لـ«الهرم» لتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

محافظة الجيزة: 25 شارع رابط ومتفرع بديل لـ«الهرم» لتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

محافظة الجيزة: 25 شارع رابط ومتفرع بديل لـ«الهرم» لتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

محافظة الجيزة: 25 شارع رابط ومتفرع بديل لـ«الهرم» لتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

محافظة الجيزة: 25 شارع رابط ومتفرع بديل لـ«الهرم» لتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

محافظة الجيزة: 25 شارع رابط ومتفرع بديل لـ«الهرم» لتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

محافظة الجيزة: 25 شارع رابط ومتفرع بديل لـ«الهرم» لتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق