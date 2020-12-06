شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ووكيل وزارة التعليم يتفقدان اللجان الانتخابية بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية ومسئولي المتابعة بالمديرية والمتابعة بالإدارة عددا من المقرات الإنتخابية بمدارس إدارة القناطر الخيرية التعليمية لمتابعة الإستعدادات النهائية قبيل بدء جولة انتخابات الإعادة بمجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية. وتفقد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم لجان مدرسة حسن ابو بكر الثانوية الرسمية للغات ومدرسة حسن ابوبكر الرسمية الإبتدائية الرسمية للغات ومدرسة التربية الفكرية. وشدد اللواء عبدالحميد الهجان والدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير البيئة والمناخ الملائم لإجراء العملية الانتخابية والعرس الديمقراطى. وأشاد المحافظ بالإجراءات التي اتبعتها مديرية التربية والتعليم وتوفير كافة سبل الدعم والتعاون لإنجاح جولة الإعادة بمجلس النواب. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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