شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية»: تفويض مديري الإدارات والمدارس بوضع قواعد تشغيل وتناوب العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أمرا إداريا رقم 4 لسنة 2020 بتفويض مديري الإدارات التعليمية والنوعية والمدارس وموجهى عموم المواد، باستعمال سلطاتهم فيما يتعلق بوضع نظام تشغيل وتناوب العاملين وتخفيض العمالة بحسب رؤيتهم بما يتماشى مع قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع تزايد الإصابات مع بدء الموجة الثانية من الجائحة العالمية.

وقال «سعد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الأمر الادارى يخول لجميع مديرو الادارات والمدارس حرية التصرف فيما يتعلق بالامر الاداري في ضوء ما يرونه مناسبا مع الظروف الحالية، وفق ظروف وطبيعة كل مدرسة على حدة، لا سيما وان هناك توزيع المناهج الدراسية وبعض المدارس فيها حضور للطلاب والبعض حضور ضعيف.

ولفت إلى أنه يطبق اللامركزية في اتخاذ القرار، ومنح القيادات سلطة اتخاذ القرارات تزامنا مع الظروف الآنية للأوضاع الصحية المصاحبة للفيروس.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحد الادنى لتواجد قوة العاملين في الدواوين والمدارس لا تقل عن 50%، من إجمالي القوة يوميا بما لا يخل أو يؤثر على سير العملية التعليمية، كما يكون مديرو الإدارات والمدارس والموجهين العموم وموجهى عموم المواد ومديري الإدارات النوعية مسؤولون عن وضع قواعد تشغيل ونظام تناوب العاملين كل فيما يخصه.