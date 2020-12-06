شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: حصر وتصنيف التربة لمساحة 200 ألف فدان في توشكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم مع جامعتي اسوان وأسيوط للتعاون في مجال الدراسات المتكاملة للأراضي بجنوب الوادي، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون فيما يتعلق بإجراء وتنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربه لمساحة 200 ألف فدان بتوشكى لتعظيم الدور الخدمي والتنموي والبيئي للمراكز البحثية والجامعات المصرية.

وقع على الاتفاق الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي رئيس الفريق البحثي للدراسات المتكاملة للأراضي، والدكتور علاء البابلي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية كلا في نطاق عمله والبيئة التي تخدمها، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف «زغلول»، أن تكليفات وزير الزراعة بالتعاون مع جامعة أسوان تستهدف إجراء وتنفيذ الدراسات المتكاملة للأراضي المقترحة لإقامة المشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على ان الأجهزة المعنية بمختلف الوزارات تعمل بمنطق التعاون المشترك وليس بمنطق الجزر المنعزلة.

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع جامعتي أسوان وأسيوط

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع جامعتي أسوان وأسيوط

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع جامعتي أسوان وأسيوط

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع جامعتي أسوان وأسيوط

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع جامعتي أسوان وأسيوط