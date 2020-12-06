شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بتنمية وتعمير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية وتعمير سيناء، وخاصة شمال سيناء، إلى جانب التوجيه بتطوير الخدمات والمرافق لأهالى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء لما لها من أهميه كبيرة، حيث أن سيناء تمثل ٦٪ من مساحة مصر، وبها سواحل بطول ٨٠٠ كيلو مترا بما يعادل ثلث السواحل المصرية، كما أنها ذات موقع جغرافى متميز وبها ثروات عديدة، مؤكدًا على التركيز على التنمية البشرية بتوفير المرافق والخدمات اللازمة للموطنين من طرق ومساكن ومدارس ومياه وكهرباء وغيرها بما يخدم المواطنين ويدعم عمليات التنمية.

وأعلن المحافظ أن عمليات التنمية تسير جنبًا إلى جنب مع جهود القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الارهاب، وأننا نعمل بمفهوم: يد تبنى ويد تحمل السلاح، وأن المشروعات مستمرة بتوجيهات الرئيس ويتم تقديم المزيد من التسهيلات إلى أبناء سيناء لدعم التنمية الشاملة في مختلف المجالات.