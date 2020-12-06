شكرا لقرائتكم خبر عن دورة حول التداول الآمن للمواد والكيماويات داخل المعامل لشباب الباحثين بـ«علوم بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها، الأحد، دورة تدريبية عن التداول الآمن للمواد والكيماويات داخل المعامل لشباب الباحثين بكلية العلوم، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال «لجيزاوي»، في بيان صحفي، الأحد، إن الدورة تناولت كيفية التعامل الآمن مع المواد والكيماويات داخل المعامل وتقسيم المواد الكيمائية، من حيث الخطورة الذاتية والخطورة الصحية والخطورة البيئية، وتأثيرات هذه المواد سواء كانت حادة أو مزمنة على العاملين داخل المعامل.

كما تناولت الدورة، التعرف على مسؤوليات العاملين داخل المعامل من باحثين وفنيين وإداريين.

وأشار الدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة، إلى أن الهدف من الدورة اكساب شباب الباحثين العديد من المهارات للتداول الأمن للمواد والكيماويات داخل المعامل والتعرف على كشوف بيانات السلامة للمواد الكيمائية، إضافة إلى طرق حفظ الكيماويات ونقلها وتخزينها بطرق سليمة وآمنة.