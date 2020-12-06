شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: توفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة لإنتخابات "مجلس النواب" ، حيث ارتكزت الخطط الأمنية التى إنتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين إنتخابات مجلس النواب ، فى أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم ، من خلال إنتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية ، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الإنتخابات ، وكذا تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الإنتخابات .

ومرت القيادات الأمنية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة ،على القوات المشاركة فى عمليات التأمين ، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين الإنتخابات، والتأكد من مدى جاهزية القوات واستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمحيط اللجان الإنتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة فى عملية التأمين.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الإستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

جاء ذلك إستمراراً للنجاحات التى حققتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين إنتخابات مجلس النواب من خلال خطة أمنية شاملة بمشاركة كافة أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وضمان إنتظام سير العملية الانتخابية.







