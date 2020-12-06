شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 422 أسرة من الهجانة لـ"أهالينا" وإزالة 165 منزل أسفل الضغط العالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة التعارضات والمبانى أسفل مسار خطوط الضغط العالى بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر نظراً لخطورتها على السكان وعلى الصحة العامة "عشوائيات خطرة غير آمنة" وأيضا لتنفيذ مسار طريق محور يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس وسيتم تحويل خطوط الضغط العالى إلى خطوط أرضية .

وأعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء حتى الآن من نقل وتسكين 422 أسرة إلى مدينة أهالينا2 والتى أقامتها المنطقة المركزية العسكرية، وإزالة 165 منزل أسفل الضغط العالى، وذلك بحضور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وجدير بالذكر أن محور الوفاء والأمل الذى سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

ويذكر أن إنشاء تلك المحاور يأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير .