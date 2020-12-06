شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: الرئيس يتابع يوميا الوضع الوبائى ويعرف عندنا كام جهاز تنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هناك ثورة في الخدمات الطبية في مصر، مشيدا بدعم المؤسسة العسكرية للقطاع الطبي.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، في كلمة خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن أزمة جائحة كورونا أثبتت أن مصر تمتلك مؤسسة صحية وإمكانيات بشرية وتجهيزية ومؤسسية، مضيفا:"رئيس الجمهورية شخصيا يتابع يوم بيوم الوضع الوبائى، ويعرف عندنا كام جهاز تنفس صناعى احتياطى استراتيجى والأجهزة المساعدة.