أخبار مصر.. الحكومة تنفى وقف دعم بطاقات تموين المستفيدين من"ما يغلاش عليك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة، وأن الدعم التموينى مستمر دون تغيير لكافة البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيهاً لكل فرد شهرياً، مُوضحةً أن الخصم المُقدم ضمن المبادرة، هو دعم من الدولة ولا يتم استرداده.. وفيما يلى موجز أخبار مصر.

الحكومة تنفى وقف دعم بطاقات التموين للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك"

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة، وأن الدعم التمويني مستمر دون تغيير لكافة البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيهاً لكل فرد شهرياً، مُوضحةً أن الخصم المُقدم ضمن المبادرة، هو دعم من الدولة ولا يتم استرداده، ولا علاقة له بالدعم الشهري المقدم لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يقدر بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة نهارا ونشاط للرياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

متحدث الرئاسة: الرئيس يلتقى ماكرون ورئيسى الجمعية الوطنية والشيوخ بفرنسا

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلي جمهورية فرنسا في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

حبس خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الأسبق 15 يوماً لاتهامه بتمويل الإرهاب

أمرت جهات التحقيق، بحبس خالد الأزهرى، وزير القوي العاملة الأسبق، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

إحالة 9 متهمين بقضية تهريب الأدوية والعقاقير الطبية لدول آسيا إلى الجنايات

وافق النائب العام المستشار حماده الصاوي، على قرار نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم فى قضية تهريب العقاقير الطبية من السوق المصري، وتجميعها وتهريبها لدول بقارة آسيا، و قدرت بـ 55 مليون جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول مشرف على إدارة الشحن والتخليص الجمركي والثاني أخصائي تصدير بشركة تنمية الصناعات الكيماوية، وإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والثالث مدير إدارة حركة الصادر بجمرك سوسدی البري بمدينة 6 أكتوبر، والاثنين الآخرين مأموري جمرك سوسيدي البري بمدينة 6 أكتوبر التابع لمصلحة الجمارك المصرية حاولوا الحصول للمتهم الأخير بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم وهي تصدير 63 صنف دواء إلى إحدى دول الخليج عن طريق جمرك شرق بورسعيد وبتقرير قسم الإفراج الطي الجمركي التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف بأن أعد المتهمان الأول والثاني فاتورة بيع مؤرخة بتاريخ قديم وكشف التعبئة الخاص بها الصادرين عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية، وأثبتا بهما بيع أربعة أصناف من الأدوية لصالح شركة خليجية التي يمثلها المتهم الأخير بكميات وأعداد طرود ووزن کلي أزيد من المباع فعليا وتولي الشركة جهة عملهما إتمام تصديرها للخارج بنظام تسليم ظهر المركب علی خلاف الحقيقة وأرسالهما للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة فاستصدرا بناءا ذلك إذن الموافقة اللازمة للتصدير.

تأجيل محاكمة "طفل المرور" و4 آخرين بتهمة التعدى على شرطى لجلسة الأسبوع المقبل

قرر المستشار إسلام نجيب تأجيل قضية الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، و4 ٱخرين من أصدقائه، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور"المنعقدة بالأميرية، إلى جلسة الأسبوع المقبل للاطلاع، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كلا من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربى، وعلى راسد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية .

وكان النائب العام، أمر بإيداع الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. كانت "النيابة العامة" في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المعتدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

الونش مدافع الزمالك يعلن تعافيه من كورونا : "روحى ياشيخة الله ياخدك"

أعلن محمود الونش، مدافع الزمالك، تعافيه من فيروس كورونا الذى عانى منه طوال الفترة الماضية، وكتب الونش عبر حسابه على انستجرام، "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كل الشكر والتقدير للناس اللى كلمتنى واطمنت عليا ودعولى بالشفاء، ربنا يخليكو ليا، وربنا يبعد عنكو كل شر يارب، المسحة سلبية، روحى ياشيخة الله يخدك".