شكرا لقرائتكم خبر عن اسأل المفتى.. الدكتور شوقى علام يجيب على أسئلة القراء بندوة الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، ضيفا على الخليج 365، غدا الاثنين، فى ندوة يترأسها الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وبحضور قيادات التحرير بمؤسسة الخليج 365، يتم خلالها الحديث حول القضايا التى تشغل أذهان المصريين الدينية وفضح جماعات التطرف والإرهاب والإجابة على أسئلة القراء.

الجدير بالذكر أن فضيلة المفتى تم انتخابه يوم الإثنين 11 فبراير 2013م في اقتراع سري بمنصب مفتي الديار المصرية خلال اجتماع هيئة كبار علماء الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ويعد أول مفتى منتخب بعد تعديلات قانون الأزهر.