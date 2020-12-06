استولى على 203 ألف جنيه من أموال الدعم.. ضبط صاحب مخبز بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران: ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة صاحب مخبز استولى على 203 ألف جنيه من منظومة الخبز المدعمة في الجيزة. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بالجيزة لاستيلائه على 203 ألف و618 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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