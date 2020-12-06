الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع مساعدات عينية على المناطق الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:
أوفدت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) على المواطنين قاطني المناطق الأولى بالرعاية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
جاء ذلك في إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأول بالرعاية.
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