كيف ظهر "طفل المرور" أمام المحكمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

نظرت محكمة جنح الطفل بالقاهرة برئاسة إسلام نجيب، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم "أحمد. أ" و3 من أصدقائه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "طفل المرور".

المتهمون وصلوا وسط حراسة أمنية إلى قاعة المحكمة، حيث ظهر "طفل المرور" هادئا لا يتحدث مع أقرانه الجالسين بجانبه، يرتدي جاكت أسود وكمامة قماشية سوداء.

واستمعت المحكمة في جلسة سرية داخل غرفة المداولة لأقوال المتهمين ودفاعهم، حيث نفوا التهم المنسوبة إليهم.

وأسندت النيابة لهم اتهامات بإحرازهم الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب الجرائم وتسهيلها، وقيادة المتهم الأول مركبة دون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل على المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموميين، وإهانة شرطي مرور، وقيادة سيارة دون ترخيص في غير الأحوال المصرح بها.

وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.