الأحوال المدنية تستجيب لالتماس11 مواطنا لاستخراج الوثائق بمحال إقامتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران: قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية التماس 11 حالة إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة)، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم . وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم . يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة. جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني .

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