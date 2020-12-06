حبس خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت مصادر قانونية، أنه صدر قرار من النيابة بحبس خالد الأزهرى، وزير القوي العاملة الأسبق، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وحملت القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها أيضًا سيد رجب السويركي مالك محلات "التوحيد والنور" بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وألقي القبض على "السويركي"، مالك محلات التوحيد والنور، للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.