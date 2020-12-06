"الثانية".. التحقيقات تكشف لغز مقتل مسن على يد زوجته في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، في واقعة مقتل مسن على يد زوجته بمركز الخانكة فى القليوبية، أن المتهمة هى الزوجة الثانية له، ونشب خلاف بينها حول مصروف المنزل.

وأكدت الزوجة المتهمة أن المجني عليه كان لا ينفق عليها من راتب المعاش الذى يتقاضاه.

وتبين من التحريات، أن المتهمة دخلت إلى المطبخ واستلت سكينا وطعنت المتهم طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته على الفور وسقط جثة هامدة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى الخانكة بوصول " س.ع" 70 عامًا، مقيم دائرة مركز الخانكة، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 103 88 إداري 2020 إداري مركز شرطة الخانكة.

وانتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، والعقيد محمد عبد السلام، مأمور المركز، لموقع البلاغ وتبين من التحريات قيام" أ.م" 50 عامًا، زوجة المجني عليه، بإرتكاب الواقعة، على إثر خلافات زوجية بينهما وبين زوجها فطعنته بسكين، بطعنة نافذة بالصدر، أودت بحياته.

جرى القبض عليها، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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