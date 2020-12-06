شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فعاليات الدورة الثالثة عشر لملتقى الأقصر الدولي للتصوير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت فعاليات الدورة الثالثة عشر لملتقى الأقصر الدولي للتصوير ٢٠٢٠، بمدينة الاقصر، بزيارة عدد من المناطق الأثرية بالبر الغربي لاستلهام عظمة الحضارة المصرية القديمة والإبداعات الفنية المتواجدة في أعمدتها وجدرانها في المعابد والمقابر المنتشرة.

وهذه الدورة يشرف على تنظيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، وتستمر حتى الخميس 17 ديسمبر.

وقال الأستاذ الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع الصندوق، إن هذه الدورة يشارك فيها 8 فنانين مصريين، بالإضافة إلى فنانين من السودان والمملكة العربية السعودية، و12 من شباب ورشة العمل المصاحبة للملتقى.

وأضاف «عبدالوهاب» أن دورة هذا العام تلقي تحديًا كبيرًا نظرًا لظروف جائحة كورونا التي أثرت على العديد من الأنشطة في كل العالم وخاصة ذات الصبغة الدولية، وأن قطاع الصندوق يقوم باتخاذ كل الإجراءات الوقائية في أنشطته، وذلك لإظهار أهمية قوة مصر الناعمة في تحقيق ريادتها الحضارية.

تتكون لجنة الملتقى العليا من: أ.د فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، رئيسًا، وعضوية كل من أ.دعماد أبوزيد، الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، قوميسيرًا عامًا، أ.دصفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، أ.د. خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أ.د عادل ثروت، الأستاذ بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان، أ.د جيهان فايز، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، أ.د أمل نصر، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، أ.د صالح عبدالمعطي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، جامعة الأقصر، وأ.د أحمد هنو، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة.