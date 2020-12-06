شكرا لقرائتكم خبر عن سيمنس: التعاقد على توريد أنظمة التحكم والمراقبة التشغيلية لأنفاق قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة سيمنس قيامها بالتوقيع على عقد توريد أنظمة التحكم والمراقبة التشغيلية لنفق الشهيد أحمد حمدي 2، والذي يُعد وصلة نقل تحت قناة السويس لتسهيل الحركة بين مدن جنوب سيناء وباقي أنحاء الجمهورية حيث تم توقيع الاتفاقية في القاهرة خلال حفل أقامته كل من UDT، وهي الشركة المسئولة عن توفير حلول التكنولوجيا للمشروع، وشركتي Deutschland Technologyوسيمنس، الشركتين المسئولتين عن توفير المعدات والأنظمة.

وأشارت الشركة إلى أن التكنولوجيا الرقمية التي ستوفرها تتضمن تحقيق الانتقال الآمن والفعال للمركبات عبر النفق من خلال أنظمة تحكم شاملة، والتحكم في التهوية وحركة المرور والاتصالات وأنظمة إنذار الحريق والنظم الخطية للكشف عن الحرارة، بالإضافة لأنظمة SCADA. وتساهم كل هذه الأنظمة في توفير إمكانية مراقبة النفق على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتحليل البيانات بصورة لحظية لتقييم ظروف التشغيل واتخاذ قرارات بشأن الإجراءات اللازمة لتحسين السيولة المرورية وتعزيز مستويات السلامة.

وقال مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في مصر إن هذا النفق من شأنه الإسراع بوتيرة النمو في سيناء بالكامل، لذلك تفخر سيمنس بتواصل مساهماتها التي تصب في صالح الاقتصاد والمجتمع في مصر مضيفا إن سيمنس تتمتع بتاريخ طويل في تقديم أحدث حلولها التكنولوجية الرامية لتعزيز التنمية في مصر ويعد هذا النفق بمثابة شهادة فعلية على ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات، إلى جانب حرصها على التحول الرقمي لتحسين كفاءة وسلامة بنيتها التحتية.

وقال الدكتور أحمد نايل رئيس مجلس إدارة شركة UDT:«يخطط هذا التحالف لتنفيذ عدد من المشروعات المماثلة لنفق الشهيد أحمد حمدي في أفريقيا والوطن العربي، ومن ثم تم تشكيل مكتب فني من الشركات التي يضمها التحالف لدراسة الفرص المتاحة بالمنطقة استعداداً لتقديم دعمنا لها ومشاركتنا في هذه المشروعات»

وكما أوضح الدكتور محمد سرور –المدير العام لشركة Deutschland Technology أن التحالف يمتلك من الموارد والكوادر البشرية التي تنافس في خبراتها ومستواها وسابقة أعمالها، كبرى الشركات العالمية وهو ما حفز التحالف لإنشاء كيان هندسي فني للدخول للسوقين العربي والأفريقي.

يذكر أن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 يضم حارتين بطول 4.25 كيلومتر وقطر 11 متر. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عام، حيث يُعد جزءاً من خطة أكبر لتعزيز التنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء حيث تهدف مصر في إطار هذه الخطة الطموحة لتحويل منظومة الطرق والمرور إلى منظومة رقمية ذكية، وسبق لشركة سيمنس أن قامت بتوفير تلك الانظمة لنفق الأزهر بالقاهرة والذي يبلغ طوله 2.8 كيلومتر، ونفق بور سعيد بطول 3.95 كيلو متر.