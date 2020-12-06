شكرا لقرائتكم خبر عن السم قد يتسبب في الوفاة بعد 8 ساعات..ماذا تعرف عن سمكة القراض؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين، من انتشار أسماك سامة في الأسواق تسبب الوفاة، مؤكدة أن هذه السمكة تعرف باسم سمكة القٌراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، تتميز بجلدها الرمادى وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكا في العالم.

وفي بيان الصحة تم الكشف عن عدد من صفات تلك السمكة، فهي:

تعرف هذه الأسماك بسمكة القراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، منتشر في الأسواق يؤدي إلى الوفاة، وتتميز بجلدها الرمادي، وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكًا في العالم

سميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف بإسم الأرنب أو النفيخة لأنها تنفخ حينما تشعر بالخوف، وتحتوي سمكة القراض على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع، ليس هذا فقط، بل السم الموجود في السمكة هو سم «تيترودوتوكسي» وليس له مصل للشفاء حتى الآن.

تتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش سمكة القراض في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة، عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين.

قد يسبب سمها في الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات، تشمل أعراض التسمم: آلام في البطن، غثيان وقيء وإسهال، ضعف وشلل العضلات، انخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجسم، ضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة

في مصر تعد من الأسماك المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة.

سمكة القراض يوجد منها 39 نوعا بحريا و28 نوعا يعيش في المياه العذبة، وهي تحارب صيادي الأسماك الذين يقولون إنها تعيث فسادا في شباكهم بأسنانها القاطعة ما يزيد من الأعباء على كاهلهم.

تاريخ استهلاكها في اليابان كطعام شهي يرجع إلى 2300 عام حيث وجدت كتابات ورسومات لها في المخطوطات اليابانية القديمة ومنذ قرون وهي تعتبر من أشهى الأغذية المعروفة في اليابان حيث ان طهاة مهرة مدربين تدريباً خاصاً، ينظفون ويحضرون السمك بعناية فائقة ويخلصونها من الأعضاء الداخلية السامة.