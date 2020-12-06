شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي»، وذلك اليوم الأحد من داخل مركز طب الأسرة بالنخاس، التابع للإدارة الصحية بالقنايات، والتي تستمر لمدة ١٠ أيام على مرحلتين، خلال الفترة من ٦-١٧ ديسمبر الجاري.

حيث تشمل المرحلة الأولي ٩ إدارات صحية بالمحافظة وهي «الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، العاشر من رمضان، القرين، الصالحية الجديدة، القنايات، ديرب نجم، أبوحماد»، وتستمر لمدة ٥ أيام من ٦-١٠ ديسمبر، والمرحلة الثانية وتشمل ١٠ إدارات صحية وهي «بلبيس، فاقوس، أولاد صقر، أبوكبير، الحسينية، منشأة أبوعمر، الإبراهيمية، ههيا، كفر صقر، صان الحجر»، ولمدة ٥ أيام أخرى خلال الفترة ١٣-١٧ ديسمبر الحالي.

تفقد وكيل الوزارة بحضور مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية، كما تفقد أعمال الفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة بقرية بني شبل بمركز الزقازيق.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، بجانب ندوات توعوية وتثقيفية، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، حيث تقدم المرحلة الأولي الخدمة من خلال ٢١١ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية، مع توفير خدمة الأخصائي بها، وعدد ١٣ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية المحرومة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٣٧ طبيب، و٣٢٦ ممرضة، و٣٩٦ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.