شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت وزارة الصحة والسكان عن التخصصات والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.
وأوضحت الوزارة، في فيديو لها أن التدخلات الطبية التي يتم إجراؤها ضمن المبادرة تشمل 11 عملية، وهي؛ «قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحات الرمد، جراحات الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، القساطر المخية».
ولكن كيف يمكن التسجيل في هذه المبادرة؟
في حالة عدم وجود تأمين صحي يتم الذهاب لأقرب مستشفي حكومي وتسجل في المبادرة ويتم بعد ذلك إصدار قرار على نفقة الدولة بالتدخل الجراحى المطلوب.
وفي حالة ان يكون الشخص مأمن عليه صحياً يذهب لقرب لجنة تأمين صحي ويسجل فيه.
بعد ذلك سيتم الكشف علك وعر ضحالتك على لجنة متخصصة تتأخذ قرار بخصوص الحالة الصحية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,014
-
تعافي
103,324
-
وفيات
6,750
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.