شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنوفية: مراجعة موقف وجبة البسكويت السادة للأطفال في التغذية المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد وكيل تعليم المنوفية، إنه تم عقد اجتماع للجنة المشرفة على برنامج التغذية المدرسية لمناقشة وضع الوجبات المطهوة والمقدمة لطلبة القسم الداخلي بمدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم.

وأضاف سويد في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الاجتماع تناول مناقشة وضع الوجبات المطهوة والمقدمة لطلبة القسم الداخلي بمدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم.

كما تناول الاجتماع مناقشة وضع الوجبة الجافة المكيسة والتي تقدم لطلبة الأقسام الخارجية بمدارس التربية الخاصة وطلبة الإعدادي والثانوى ومناقشة وضع وجبة الفطيرة التي تقدم لتلاميذ المرحلة الابتدائية وطلبة المرحلة الإعدادية والمنتجة من المشروع الخدمي التابع لوزارة الزراعة.

كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة موقف وجبة البسكويت السادة التي تقدم للأطفال بمرحلة رياض الأطفال وتلاميذ وطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.