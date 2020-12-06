شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية للتعامل مع المخلفات الصلبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأحد، إن هناك 10 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية للتعامل مع المخلفات الصلبة، موضحةً أن كل محافظة لديها مخطط مختلف لاختلاف ظروف المحافظات عن بعضها.

وأضافت خلال حوارها إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنها أنهت المخططات الرئيسية لـ27 محافظة، وأن «المشوار طويل» ولكن تم أخذ خطوات عديدة في هذا الشأن، موضحةً أنه الفاعلين في منظومة المخلفات البلدية كثر سواء الحكومة أو القطاع غير الرسمي أو المجتمع المدني أو المواطن الذي سيكون له دورًا رئيسًا وممارسات إيجابية لإنجاح المنظومة.

وتابعت «فؤاد» أن المشكلة الحقيقية هي أن منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة معقدة وتحتاج إلى الجهد والتخطيط، وأن مصر قادت أفريقيا للتحدث بصوت واحد في قضية تغير المناخ.

ولفتت وزيرة البيئة في سياق آخر، إلى أنه تم تحويل منظومة قش الأرز من مشكلة إلى فرصة، لأنها كنت إهدار للموارد الطبيعية، فالملف ليس تلوث بل له علاقة بكيفية حل مشكلة التلوث، موضحةً أن هناك مستجدات دولية متعلقة بالبيئة لضمان تصدير المنتجات وتطوير الصناعة الوطنية.